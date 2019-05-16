В стенах харьковской школы умерла учительница - соцсети

В харьковской школе №88, которая находится на улице Зубарева в Индустриальном районе, произошло ЧП.
Как сообщают пользователи соцсетей, прямо в стенах школы во время занятий умерла учитель классов начальной школы Яна Давыдовна Ласкавцева.
Ей было 57 лет.
Как рассказывают в соцсети родители школьников, учительница заболела, но из-за государственной итоговой аттестации решила не брать больничный.
Как написала харьковчанка Елена, женщине было плохо с утра, когда дети сдавали ГИА.
В учебном заведении происшествие не комментируют.
Пользователи соцсети в комментариях выражают сочувствие родным и близким учительницы, отмечая, что при жизни она была очень хорошим и искренним человеком, а также мудрым педагогом.