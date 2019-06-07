В сточной яме на территории детского сада нашли тела его двух работников

В Балаклейском районе на территории детского сада были найдены погибшими отец и дочь.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 7 июня в полицию поступило сообщение о том, что на территории детского сада села Вербовка в сточной яме обнаружили тела мужчины и женщины.

Со слов сотрудников дошкольного учреждения, 57-летний работник детского сада проводил ремонтные работы.

33-летняя дочь мужчины, которая также работала в детском саду медсестрой, заметила, что отец длительное время отсутствует.

Женщина пошла на помощь отцу и не вернулась.

Причины смерти отца и дочери правоохранители устанавливают.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Указанный факт внесен в Журнал единого учета. Решается вопрос об открытии уголовного производства.