В сточной яме на территории детского сада нашли тела его двух работников

07 июня 2019 г. 13:45
1 просмотр

В Балаклейском районе на территории детского сада были найдены погибшими отец и дочь.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 7 июня в полицию поступило сообщение о том, что на территории детского сада села Вербовка в сточной яме обнаружили тела мужчины и женщины.

Со слов сотрудников дошкольного учреждения, 57-летний работник детского сада проводил ремонтные работы. 

33-летняя дочь мужчины, которая также работала в детском саду медсестрой, заметила, что отец длительное время отсутствует. 

Женщина пошла на помощь отцу и не вернулась.

Причины смерти отца и дочери правоохранители устанавливают. 

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Указанный факт внесен в Журнал единого учета. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.