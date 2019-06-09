В столице Польши загорелся 130-метровый небоскреб

09 июня 2019 г. 9:25
Источник: РБК-Украина

В Варшаве произошел пожар в недостроенном небоскребе высотой 130 метров, на тушение огня выезжало 130 пожарных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nowa Warszawa.

Отмечается, что огонь возник вечером 7 июня на строительной площадке комплекса The Warsaw Hub на самом верхнем 25 этаже. Вскоре пожар охватил три верхних этажа. Спасатели работали до 5 утра, чтобы локализировать огонь.

Вопреки прогнозам, здание небоскреба в результате пожара не пострадало. Жертв также нет.

По информации инвесторов, строительство небоскреба продолжится. Паралельно эксперты оценят ущерб от пожара и будут выяснять причины возникновения возгорания.

Согласно плану строительства, Варшавский центр - это комплекс, который будет состоять из трех высотных зданий: 86-метрового гостиничного здания и двух 130-метровых офисных башен. Все эти объекты будут соединены общей пятиэтажной базой, которая создаст большой фасад.

Планировалось, что комплекс будет сдан в эксплуатацию в следующем году.

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