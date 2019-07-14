В субботу на Донбассе ранены двое украинских военных

На Донбассе 13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщают в пресс-центре операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что боевики четыре раза использовали запрещенное минскими соглашениями вооружения - артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм.

Обстрелы велись в районе Широкино, Опытного, Водяного, Новотроицкого, Верхнеторецкого, Песков, Авдеевки, Зайцевого, Новоалександровки, Новолуганского.

По данным разведки 13 июля одного оккупанта ранили.

С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил - в районе Широкино, Крымского и Зайцевого.