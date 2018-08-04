В Сумах под поездом погибла украинская телеведущая

04 августа 2018 г. 17:15
Источник: УНИАН
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В Сумах под поездом погибла известная телеведущая телекомпании «АкадемTV» Юлия Тютченко.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сотрудник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Владимир Крупецких.

По его словам, происшествие произошла 3 августа около 18.30 на участке железнодорожного пути «Сумы - Сумы-Товарная» в районе Голубых озер и улицы Героев Крут.

«Компания, в которой были сумчанка 1987 года рождения и ее муж, отдыхала на природе. Затем женщина решила пойти домой, а ее муж остался отдыхать дальше. В результате сумчанка попала под пассажирский поезд, который нанес ей травмы, несовместимые с жизнью», - отметил Крупецкий.

Юлия Тютченко много лет была ведущей телекомпании «АкадемTV», но в последнее время перешла на другую работу.

 

 

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