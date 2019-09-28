В Сумах на заводе произошел взрыв и пожар

В Сумах в субботу, 28 сентября, на предприятии по изготовлению пробок для пластиковых бутылок произошел взрыв, а после него начался пожар.
Как сообщили в ГосЧС Украины, информация о возгорании на улице Линейной поступила спасателям в 10:51.
На момент прибытия пожарных помещение производственного цеха горел внутри.
Огонь охватил производственное оборудование и утеплитель стен на площади до 50 кв. м.
Существовала угроза дальнейшего распространения огня.
В 11:17 пожар бойцы ГСЧС локализовали, в 11:55 - ликвидировали.
По данным местных СМИ, по предвартельной информации, во время пожара пострадали восемь человек.
По информации отдела коммуникации полиции Сумской области, взорвался один из станков, и пострадали 10 человек.
Причину взрыва и информацию о точном количестве пострадавших выясняют.