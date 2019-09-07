 

В Сумской области произошел пожар на газовой скважине

07 сентября 2019 г. 12:28
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В Сумской области ночью 7 сентября на одной из газовых скважин "Ахтырканефтегаз" произошел пожар. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, 7 сентября в 00: 55 спасателям поступила информация, что вблизи села Анастасиевка Роменского района, предварительно, в ходе несанкционированной врезки на газовой скважине №121 НГДУ «Ахтырканефтегаз» возник пожар.

В 7 часов утра факельное горение было ликвидировано.

Огонь уничтожил одну единицу техники.

Всего для тушения пожара были привлечены 70 человек и 24 единицы техники, из них из личного состава ГСЧС - 53 человека и 14 единиц техники.

На месте происшествия работает мобильная оперативная группа ГСЧС Украины.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

 

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