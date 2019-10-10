В супермаркете «Рост» пытались скрыть детали убийства посетителя. ГБР

Во время брифинга директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что работники харьковского супермаркета по указанию руководства, скрывали от следствия тех, кто в этот момент был на работе и владел подробностями совершения преступления, а также давали неправдивые сведения.

Напомним, 5 декабря 2018 в супермаркете "Рост" полицейским охраны был застрелен 24-летний Никита Комар. Его задержала охрана магазина за якобы неадекватное поведение и передала полицейскому. По словам полицейского тот напал на него с ножом, ударил и пытался бежать – выстрел был сделан в рамках самообороны. Однако следствие ДБР пришло к другим выводам, полицейскому сообщили о подозрении в умышленном убийстве при превышении мероприятий необходимых для задержания злоумышленника, а также превышение служебных полномочий.

Теперь же информация о даче следствию неправдивых данных работниками супермаркета внесена в ЕРДР