 

В супермаркете «Рост» пытались скрыть детали убийства посетителя. ГБР

10 октября 2019 г. 10:13
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Во время брифинга директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что работники харьковского супермаркета по указанию руководства, скрывали от следствия тех, кто в этот момент был на работе и владел подробностями совершения преступления, а также давали неправдивые сведения.

Напомним, 5 декабря 2018 в супермаркете "Рост" полицейским охраны был застрелен 24-летний Никита Комар. Его задержала охрана магазина за якобы неадекватное поведение и передала полицейскому. По словам полицейского тот напал на него с ножом, ударил и пытался бежать – выстрел был сделан в рамках самообороны. Однако следствие ДБР пришло к другим выводам, полицейскому  сообщили о подозрении в умышленном убийстве при превышении мероприятий необходимых для задержания злоумышленника, а также превышение служебных полномочий.

Теперь же информация о даче следствию неправдивых данных работниками супермаркета внесена в ЕРДР

 

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