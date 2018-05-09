В Таджикистане произошло мощное землетрясение

09 мая 2018 г. 17:01
Источник: УНИАН

В отдаленных районах Таджикистана произошло мощное землетрясение, в столицах Афганистана и Пакистана были ощутимы толчки.

Геологическая служба США заявляет, что землетрясение магнитудой 6,2 было сосредоточено в горном пограничном районе вблизи Афганистана, передает радио Свобода.

В Исламабаде и Кабуле люди выбегали из своих офисов и домов.

Пока о пострадавших или о повреждениях не сообщается.

Ранее, 9 мая, землетрясение магнитудой 5,1 произошло в восточном Пакистане у границы с Афганистаном.

Сообщалось, что десять студентов травмированы, когда землетрясение вызвало панику в школе в северо-западном городе Банну.

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