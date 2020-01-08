В Тегеране разбился украинский Боинг: погибли 170 человек

В Тегеране разбился украинский самолет рейс PS752 Тегеран - Киев со 170 пассажирами на борту. Все они погибли. Об этом сообщает Reuters.

"Боинг 737, принадлежащий авиакомпании «Международные Авиалинии Украины», потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни со 180 пассажирами и членами экипажа на борту", - говорится в сообщении.

Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений.

Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

Сервис Flightradar24 на своем официальном Twitter опубликовал маршрут полета украинского Боинга 737, который потерпел катастрофу в Иране. Согласно данным сервиса, борт упал незадолго после вылета.

"Мы следим за сообщениями о том, что украинский самолет 737-800 разбился вскоре после взлета из Тегерана. Рейс PS752 покинул Тегеран в 02:42 утра", - говорится в сообщении.

На место крушения были направлены 22 машины и два автобуса скорой помощи.

​​​​​«Спасательные команды были отправлены в район около аэропорта, где разбился самолет Boeing 737, принадлежащий авиакомпанию «Международные Авиалинии Украины», - сообщил государственному телевидению представитель организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде.

«Самолет в огне, но мы отправили спасателей... и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров», - сказал глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана Пирхоссейн Куливанд.

Позже глава организации "Красного полумесяца" Ирана Мортеза Салими сообщил, что вероятность того, что кто-то выжил, "равна нулю".

"Вероятности того, что пассажиры останутся живы, нет", - заявил он агентству ISNA.

