 

В Техасе произошла стрельба в супермаркете: 20 погибших, 26 пострадавших

04 августа 2019 г. 9:53
Источник: Левый берег
5 просмотров

В городе Эль-Пасо на западе Техаса произошла стрельба в супермаркете Walmart.

Как сообщили местные власти на пресс-конференции, 20 человек погибли, пострадали 26 человек, среди которых есть серьезно раненые.

По словам мэра города Вольфа Блитцера, по подозрению в совершении преступления задержаны три человека, но в полиции подтвердили поимку только одного подозреваемого.

Задержанного подозреваемого идентифицировали как 21-летнего жителя пригорода Далласа.

Предполагаемый преступник стрелял из автоматического оружия. Он попал на камеры наблюдения торгового центра Cielo Vista Walmart.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.