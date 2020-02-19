В Тернополе массовое отравление студентов

Число пострадавших в результате отравления в Тернопольском профессиональном колледже с усиленной военной подготовкой увеличивается.

По данным правоохранителей, за медицинской помощью обратились 25 студентов колледжа, которые 18 февраля питались в столовой учебного заведения. Все пациенты в возрасте от 15 до 18 лет жалуются на общую слабость и диарею.

"Обедали в столовой колледжа 153 студентов, а ужинали - 100. Потерпевшие также утверждают, что не все в день отравления там питались. Состояние детей не тяжелое", - рассказали в полиции.

Отмечается, что на месте происшествия работают правоохранители и эксперты Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Сведения о массовом отравлении было внесено в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со статьей 325 Уголовного кодекса Украины.