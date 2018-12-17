В Торецке из-за аварии на водопроводе объявили чрезвычайную ситуацию

17 декабря 2018 г. 16:08
Источник: РБК-Украина
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В Торецке Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня из-за отсутствия централизованного водоснабжения.

Об этом сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Вчера в 22:00 поступила информация о порыве на водопроводе "Горловка - Торецк", в результате чего Горловской фильтровальной станции № 2 остановили ​​подачу воды.

Без воды в регионе остались Торецк и соседние поселки.

Сообщается, что по состоянию на 17 декабря без централизованного водоснабжения остаются 42 813 человека. Сегодня на заседании местной комиссии ТЭБ и ЧС приняли решение объявить чрезвычайную ситуацию местного уровня.

На данный момент забор питьевой воды возможен из водопроводного узла в резервуаре, а также в поселке Новгородское. Дополнительно есть 7 колодцев питьевой воды, расположенных в частном секторе.

Также сообщается, что для выявления места порыва и проведения ремонта до сих пор не представлены гарантии безопасности на аварийном участке водопровода в серой зоне.

С завтрашнего утра в Торецке запланирован подвоз питьевой и технической воды.

 

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