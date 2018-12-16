В торговом центре Харькова травмировался ребенок

16 декабря 2018 г. 17:03
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Сегодня в одном из харьковских торговых центров травмировался ребенок.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в 11:44 медикам скорой помощи поступил вызов по поводу "падение с высоты" в торгово-развлекательный центр "Караван" к 5-летней девочке.

Бригада медиков скорой помощи прибыла на место через 5 минут.

Медики выяснили, что девочка играла на детской площадке, не удержалась и упала с каната на другой резиновый канат.

После осмотра девочку с ушибом внешних половых органов и кровотечением госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу №1.

«Накануне новогодних и рождественских праздников напоминаем родителям следить за маленькими детьми, проводить беседы о правилах безопасности во время посещения игровых площадок, детских комнат отдыха, катков. Берегите здоровье Ваших детей!», - призывают медики.

 

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