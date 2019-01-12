В торговом центре Киева произошел взрыв, есть пострадавший

В торговом центре Киева на улице Борщаговской прогремел взрыв.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В результате происшествия пострадал мужчина. С травмой руки пострадавшго госпитализировали в больницу с травмой руки.

Информация о взрыве поступила в полицию около 12 часов

На месте происшествия работают полицейские, взрывотехники, врачи «скорой» и спасатели.

По предварительной информации, взрыв прогремел на третьем этаже при проведении ремонтных работ.

По словам свидетелей, один из мужчин пытался проверить пожарную сигнализацию в офисном помещении и зажег дымовую шашку, которая и взорвалась у него в руке.

Эта информация будет проверяться, сообщили в полиции.

На момент взрыва в помещении не было посетителей, а всех лиц, проводивших ремонтные работы, эвакуировали.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. После проведения проверки будет дана правовая оценка события.