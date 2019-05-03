В торговом центре на Салтовке ищут взрывчатку - соцсети

Из торгового центра «Караван», который находится на Героев Труда на Салтовке, из-за сообщения о взрывчатке эвакуируют посетителей.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о закладке взрывчатки в торговом центре на улице Героев Труда поступила в полицию 3 мая около 12:00.

По адресу выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Проводится эвакуация граждан и осмотр помещений и прилегающей территории.