 

В торговом центре США произошла резня: подозреваемый убит

29 сентября 2019 г. 9:53
Источник: УНИАН
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Сотрудники правоохранительных органов в субботу, 28 сентября, застрелили вооруженного ножом мужчину, ранившего пятерых человек в торговом центре в округе Балтимор штат Мэриленд.

Об этом сообщили представители местной полиции в Twitter.

Инцидент произошел в 14:00 по местному времени (21:00 по Киеву). Пять человек получили ножевые ранения. Все пострадавшие были доставлены в районные больницы. На данный момент их жизни ничего не угрожает.

Правоохранители застрелили подозреваемого. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность мужчины и мотивы его нападения на посетителей магазина.

Телеканал CBS отметил, что инцидент произошел в магазине алкогольных напитков.

Напомним, всего два месяца назад по США пронеслась волна эпизодов с массовыми убийствами. Так, в городе Эль-Пасо (штат Техас) в результате нападения на гипермаркет погибли, по меньшей мере, 20 человек. Полиция задержала подозреваемого – 21-летнего мужчину, который был вооружен автоматом.

Помимо стрельбы в Техасе, эпизод кровавой стрельбы произошел в городе Дейтон, штат Огайо. Там убийца открыл огонь по посетителям бара. По данным местной журналистки Молли Род, число жертв составляет 10 человек, и еще 16 - получили ранения.

 

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