В Торонто мужчина ранил из пистолета 14 человек и застрелился

В канадском Торонто мужчина открыл стрельбу из пистолета и ранил 14 человек.

Об этом сообщила местная полиция в Twitter.

Одна из пострадавших от полученных ранений скончалась.

"14 жертв получили ранения из пистолета. Одна взрослая женщина умерла. Одна молодая девушка в критическом состоянии. Подозреваемый мертв (не включен в 14 жертв)", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, среди пострадавших - девочка 7-8 лет.

Сообщение о стрельбе в районе Гриктаун появились около 22:00 воскресенья по местному времени.

По словам свидетелей, они слышали около 20 выстрелов.

Издание Global News со ссылкой на полицию сообщает, что подозреваемый открыл огонь в сторону полицейских, а затем выстрелил в себя.

Super raw & clear Video of #Toronto #Danforth shooter via @arilanise on Instagram. pic.twitter.com/6cbrDFHSOX

— Stilez (@stilez) 23 июля 2018 г.