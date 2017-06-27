В трех районах города на сутки будет прекращено водоснабжение

В части Шевченковского, Киевского и Основянского районов с 8:00 29 июня до 8:00 30 июня будет прекращено водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

По их сведениям, это связано с планово-профилактическим ремонтом водопроводный сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.

Так, будет прекращено водоснабжение части Шевченковского района, ограниченной: пер. Классическим, ул. Клочковской, территорией зоопарка, спуском Клочковской, ул. Клочковской, ул. Космической, пр. Науки, ул. Минской, ул. Саржинская, ул. Рязанской, ул. Минской, территории ЦПКиО им. Горького, ул. Сумской до пер. Классического.

В Киевском районе водоснабжение будет прекращено в части, ограниченной ул. Театральным, ул. Потебни, ул. Маршала Бажанова, ул. Куликовской, территории НТУ «ХПИ», ул. Труфанова, спуском Веснина, ул. Стельмаха, 2-м въездом Строительным, 3-м въездом Челюскинцев, 1-м пер. Омским, 2-м пер. Омским, ул. Вологодской, ул. Тахиаташская, въездом Вологодским, ул. Вологодской, ул. Омской, ул. Пушкинской, по территории завода «ФЭД», ул. Сумской до пер. Театральный.

В Основянском районе воды не будет в части, ограниченной наб. Гимназической, ул. Университетской, пл. Павловской, пр. Московским.