На Харьковщине горели поля с пшеницей и ячменем

В трех районах Харьковщины за сутки, 13 июля, горели поля.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА о происшествиях за сутки.

Как указывается, в 13:11 спасателям поступило сообщение о пожаре в Балаклейском районе, за пределами с. Яковенково. Там горело поле с пшеницей на корню, которое принадлежит ООО «АИК ПЛАЗМНВЕСТ». Пожар ликвидировали в 14:12. Огонь уничтожил 10 га пшеницы (общая площадь поля 80 га). Причины пожара и материальный ущерб устанавливаются.

Кроме того, в Шевченковском районе, за пределами с. Петрополье огнем уничтожено 4 га ячменя и 11 га пожнивных остатков (общая площадь поля - 26 га). Информация о том, что горит поле с ячменем на корню, которое принадлежит ОСФГ «Ландыш», поступила спасателям в 16:08. Причины и материальный ущерб от пожара устанавливаются.

Еще один пожар в поле произошел на ул. Зубарева, 55, в Индустриальном районе Харькова, за пределами города. В 16:10 в ГСЧС поступило сообщение, что горит поле с пшеницей на корню. Огнем было уничтожено 15 м2 пшеницы и 10 м2 деревьев и кустарника.

Причины пожара и владельца поля устанавливают.