В трех районах Харьковщины нашли боеприпасы

В Харьковской области за сутки пиротехники разминировали 10 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 15 октября пиротехнические работы проводились в Змиевском, Изюмском и Кегичевском районах области.

Всего специалисты обнаружили 10 боеприпасов, среди них были 5 артснарядов, 3 минометные мины и 2 гранаты.

Все взрывоопасные находки были обезврежены и уничтожены.

С местными жителями на месте спасатели проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.