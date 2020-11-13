В трех районах Харьковщины нашли боеприпасы

На Харьковщине пиротехники ГСЧС за сутки, 12 ноября, разминировали 13 боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены на территории Балаклейского и Изюмского районов области, а также Холодногорского района города Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего было выявлено 13 боеприпасов, среди них - 12 артснарядов разного калибра и 1 граната Ф-1.

Все опасные находки были вывезены на специальную подрывную площадку и уничтожены специалистами ГСЧС путем подрыва.

На местах проведения пиротехнических работ спасатели проводили с местными жителями разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.