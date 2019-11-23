В трех районах Харьковщины нашли боеприпасы, среди них - авиабомба весом 50 кг

22 ноября пиротехники ГСЧС проводили разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в Основянском, Новобаварском районах Харькова и Харьковском районе области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, всего за сутки пиротехники во время 3 выездов на места опасных находок обезвредили 76 боеприпасов.

Среди них были: 1 авиационная бомба ФАБ-50, 8 минометных мин и 67 артснарядов разного калибра.

Найденные боеприпасы специалисты обезвредили на специальных подрывных площадках без происшествий.