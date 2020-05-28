В трех районах Харьковщины нашли снаряды и мины

28 мая 2020 г. 13:31
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На Харьковщине за сутки 27 мая пиротехники ГСЧС  5 раз выезжали на обезвреживание боеприпасов времен Второй мировой войны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, работы по разминированию и обезвреживанию боеприпасов проводились в Киевском районе Харькова и Чугуевском и Волчанском районах области.

Всего специалисты обезвредили 10 боеприпасов.

Среди них были 5 минометных мин диаметром 50 мм, 3 - диаметром 82 мм, 1 артснаряд калибра 76 мм и 1 ручная граната Ф-1.

Все взрывоопасные находки были обезврежены на специальных взрывных площадках за пределами населенных пунктов.

Пострадавших нет.

 

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