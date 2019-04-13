В трех районах Харьковщины нашли старые боеприпасы

12 апреля пиротехнические группы ГСЧС разминировали боеприпасы времен Второй мировой войны, обнаруженные в Волчанском, Балаклейском и Змиевском районах области.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области, всего за сутки пиротехники обезвредили 39 боеприпасов: это были 38 артснарядов разного калибра и 1 граната Ф-1.

Чрезвычайники в очередной раз напоминают населению о необходимости соблюдать правила безопасности в случае обнаружения взрывоопасных предметов:

- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;

- обнаружив их, оградить место находки и сразу позвонить в ГСЧС по номеру «101».