В трех районах Харьковщины нашли старые боеприпасы

12 апреля пиротехнические группы ГСЧС разминировали боеприпасы времен Второй мировой войны, обнаруженные в Волчанском, Балаклейском и Змиевском районах области.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области, всего за сутки пиротехники обезвредили 39 боеприпасов: это были 38 артснарядов разного калибра и 1 граната Ф-1.
Чрезвычайники в очередной раз напоминают населению о необходимости соблюдать правила безопасности в случае обнаружения взрывоопасных предметов:
- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;
- обнаружив их, оградить место находки и сразу позвонить в ГСЧС по номеру «101».