В три раза дешевле: прокуратура требует вернуть городу базу отдыха в Старом Салтове

Прокуратура обратилась в Хозяйственный суд области с иском о признании незаконным решения о приватизации базы отдыха в Волчанском районе.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Кроме того, прокуратура хочет признать недействительным договор купли-продажи, между горсоветом и одним из ООО.
По информации ведомства, речь идет о базе отдыха на берегу водохранилища в Старом Салтове. Рекреационный комплекс предназначался для оздоровления работников КП «Горэлектротранс» и находился в собственности территориальной громады города. В феврале 2016 года горсовет передал комплекс из более чем 60 домиков в аренду частной фирме. За полгода чиновники решили продать базу отдыха арендатору.
За имущество ООО заплатило немного более 2,5 миллиона гривен с НДС.
В соответствии с требованиями закона, арендатор имел право внеочередного выкупа базы без проведения торгов, но законодатель определил обязательные условия приоритетной покупки. По соглашению Харьковского горсовета фирма должна была провести ремонт помещений, переоснащение или другие изменения к лучшему. На обустройство базы необходимо было потратить сумму не менее 25% стоимости самого комплекса. Но за полгода ООО не проводило ни одной работы по усовершенствованию комплекса.
Кроме того, для продажи стоимость базы значительно занизили. На момент передачи имущества в аренду его оценили в 3,9 миллиона гривен, а при продаже оценка без НДС составила чуть более 2 миллионов.
По выводам экспертов, рыночная стоимость рекреационного комплекса на момент приватизации составляла 5,8 млн. гривен, то есть реальную стоимость базы оценщик занизил почти втрое. При проведении торгов, за комплекс на берегу водоема участники конкурса могли предложить даже большую сумму, которая в дальнейшем бы пополнила городской бюджет.
По факту умышленного занижения стоимости базы расследуется уголовное дело. Предприятие, проводившее оценку, подозревается в злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть имущество в собственность территориальной общины.