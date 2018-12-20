В три раза дешевле: прокуратура требует вернуть городу базу отдыха в Старом Салтове

Прокуратура обратилась в Хозяйственный суд области с иском о признании незаконным решения о приватизации базы отдыха в Волчанском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Кроме того, прокуратура хочет признать недействительным договор купли-продажи, между горсоветом и одним из ООО.

По информации ведомства, речь идет о базе отдыха на берегу водохранилища в Старом Салтове. Рекреационный комплекс предназначался для оздоровления работников КП «Горэлектротранс» и находился в собственности территориальной громады города. В феврале 2016 года горсовет передал комплекс из более чем 60 домиков в аренду частной фирме. За полгода чиновники решили продать базу отдыха арендатору.

За имущество ООО заплатило немного более 2,5 миллиона гривен с НДС.

В соответствии с требованиями закона, арендатор имел право внеочередного выкупа базы без проведения торгов, но законодатель определил обязательные условия приоритетной покупки. По соглашению Харьковского горсовета фирма должна была провести ремонт помещений, переоснащение или другие изменения к лучшему. На обустройство базы необходимо было потратить сумму не менее 25% стоимости самого комплекса. Но за полгода ООО не проводило ни одной работы по усовершенствованию комплекса.