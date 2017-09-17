В Турции автобус с туристами сорвался с обрыва, четверо погибших

В Турции, в провинции Анталья, туристический автобус сорвался с 50-метрового обрыва. В результате аварии погибли четыре человека, 27 получили травмы.

Как сообщает турецкое издание Dogan, авария произошла около 11:00 в воскресенье. Туристический мидибус, принадлежащий частной компании и перевозивший турецких отдыхающих из Манавгата в Адрасан, потерял управление и сорвался с обрыва.

На место отправились медики, спасатели и полиция. Раненые в настоящее время уже госпитализированы в близлежащих больницах.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил, что украинцев среди пострадавших нет.

"В контексте аварии автобуса в Антальи - полицейский участок Кумлуджи, где упал автобус, сообщил, что украинцы среди пострадавших отсутствуют", - написал он в своем микроблоге Twitter.