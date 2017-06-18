В Турции госпитализированы более 700 солдат из-за пищевого отравления

В Турции в воинской части города Маниса более 730 военнослужащих госпитализированы после пищевого отравления.

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на местный сайт Hurriyet.

Согласно информации, военные стали жаловаться на плохое самочувствие после обеда. По предварительным данным, причиной отравления могла стать инфекция. Сейчас проводится экспертиза. Жизни военным ничто не угрожает.

Издание отмечает, что это уже не первый подобный инцидент в военной части. Ранее в результате пищевого отравления в Манисе были госпитализированы 590 солдат.

Прокуратура начала расследование, в рамках которого задержала 21 человека.

Напомним, в лагере для беженцев возле Мосула более 750 человек отравились едой, двое скончались.