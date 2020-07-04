В Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков: есть пострадавшие

04 июля 2020 г. 11:10
Источник: Сегодня
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В результате взрыва на фабрике фейерверков 4 человека погибли и 97 получили травмы. Некоторые из них смогли выйти из больницы сразу после оказания помощи. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Взрыв на фабрике фейерверков в северо-западной турецкой провинции Сакария произошел около 11 утра по местному времени. Его было слышно и из других провинций, причем за 50 км от места происшествия.

На фабрике было 110 тонн фейерверков. Пожарные не могли сразу начать тушить огонь, ведь еще продолжали взрываться новые и новые комплекты.

Жителей города неподалеку призвали оставаться дома, закрывать окна и двери, чтобы предотвратить вдыхание токсичных паров. Химические пары от взрыва могут негативно повлиять на здоровье.

Главная прокуратура провинции начала расследование по факту взрыва. Причина ЧП пока не установлена.

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