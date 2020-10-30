В Турции произошло мощное землетрясение, в Измире разрушены около десятка домов

30 октября 2020 г. 17:30
Источник: 112.ua
2 просмотра

В пятницу, 30 октября, в Турции произошло землетрясение магнитудой 6.6, повлекшее разрушение домов в провинции Измир. Об этом сообщает издание Apa.

Эпицентр землетрясения зафиксирован на глубине 16 км в Эгейском море. 

Как сообщает телеканал NTV, из-за землетрясения около 10 домов были разрушены в районе Байраклы в городе Измир.

Также разрушения есть в районе Борнова.

Землетрясение ощущалось также в Стамбуле и близлежащих городах.

В результате обрушения домов некоторые жители остались под завалами. Спасатели начали поисковые операции. Однако информация о погибших и пострадавших на этот момент в МВД Турции не поступала.

Отметим, что Измир - один из самых популярных курортных городов Турции. Провинция Измир остается открытой для украинских туристов.  

Летом нынешнего года украинцы достаточно активно посещали Турцию и ее пляжные курорты возле Эгейского моря.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53