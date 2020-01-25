В Турции произошло землетрясение: 15 погибших, сотни пострадавших

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла - его эпицентр пришелся на уезд Сивирдже провинции Элязыг.
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на информацию профильных служб турецкого правительства.
Подземные толчки зафиксировали в 20.55 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 6,75 километров.
По данным МВД Турции, уже известно о 15 погибших. Число госпитализированных или таких, кто обратился за медицинской помощью, превышает полтысячи.
В провинции Элязыг ведутся поисково-спасательные работы с целью обнаружения 30 человек, предположительно, оставшихся под завалами.
Есть сведения о разрушении или повреждении нескольких зданий.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения в провинции Элязыг и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава государства заявил, что власти принимают все необходимые меры, чтобы свести к минимуму последствия стихийного бедствия и обеспечить безопасность граждан.
Как сообщается, подземные толчки ощущались в прилегающих к Эльязыгу провинциях (Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум, Мардин и Кайсери), а также на севере Сирии.