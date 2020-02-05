В Турции снежная лавина забрала жизнь пяти человек

05 февраля 2020 г. 12:44
Источник: РБК-Украина
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В турецкой провинции Ван в результате схода лавины погибли пять человек и еще двое считаются пропавшими без вести. 

Во время плохой погоды снежной волной накрыло микроавтобус и снегоуборочную машину, двигавшуюся по шоссе Ван-Бахчесарай.

"Семь человек были спасены во время поисковой операции. К сожалению, еще пять человек были найдены мертвыми под снегом", - заявил губернатор провинции Мехмет Эмин Билмез.

Как сообщается, двое людей все еще могут оставаться под снегом, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются.

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