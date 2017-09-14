В Турции в сквере возле отеля нашли повешенным

27-летнего туриста из России постояльца отеля, который проводил в Турции отпуск, нашли мертвым рано утром.

Российского туриста Андрея Огородникова нашли повешенным в поселке Ореншехир на востоке Турции. Об этом сообщил РБК со ссылкой на генконсульство России в Анталье.

По данным консульства, тело россиянина было найдено 11 сентября повешенным в сквере рядом с отелем. Решается вопрос о доставке тела в Россию. Первым об инциденте российскому посольству сообщил туроператор, затем правоохранительные органы.

По данным CNN Turk, тело Огородникова было найдено рано утром. Как отмечает издание, россиянин проживал в отеле и был в Турции в отпуске.

Погибшему было 27 лет. По Турции он путешествовал один. В его брюках были найдены ключи от отеля.