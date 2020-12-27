В Турции зафиксировали сильное землетрясение

27 декабря 2020 г. 12:00
Источник: Корреспондент.net
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Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано на востоке Турции утром в воскресенье, 27 декабря. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался в 10 километрах к западу от города Сивридже, где поживают около 5,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 километра.

По данным Анадолу, подземные толчки ощущались также в городах Элязыг, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Мардин, Батман и Диярбакыр.

Как сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, по предварительным данным, пострадавших и разрушений в зоне землетрясения нет. Оценка возможного ущерба продолжается.

Напомним, 30 октября в Турции произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Его эпицентр  находился в Эгейском море. Главный удар стихии пришелся на крупный город Измир. Толчки ощущались также в Стамбуле, Чанаккале, Денизли и Бурсе. Тогда погибли более 100 человек и не менее 900 пострадали.

 

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