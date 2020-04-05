В Украине - 1308 случаев COVID-19, 32 человека умерли

По данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

Об этом сообщается на Фейсбук-странице Минздрава Украины.

Всего в Украине зафиксировано 37 летальных случаев от COVID-19.

28 человек уже выписаны - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Таким образом число заболевших к вечеру 5 апреля увеличилось на 57 человек.

Напомним, ранее, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине был зафиксирован 1251 случай коронавируса COVID-19, 32 человека умерли, 25 – выздоровели.