В Украине - 1308 случаев COVID-19, 32 человека умерли

05 апреля 2020 г. 22:22
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По данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

Об этом сообщается на Фейсбук-странице  Минздрава Украины.

Всего в Украине зафиксировано 37 летальных случаев от COVID-19.  

28 человек уже выписаны - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Таким образом число заболевших к вечеру 5 апреля увеличилось на 57 человек.

Напомним, ранее, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине был зафиксирован 1251 случай коронавируса  COVID-19, 32 человека умерли, 25 – выздоровели.

 

 

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