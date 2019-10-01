В Украине из-за непогоды обесточены 102 населенных пункта в пяти областях

В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро 1 октября обесточены 102 населенных пункта в пяти областях Украины.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте ГСЧС Украины.

"В ночь с 30 сентября на 1 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Львовская - 55, Тернопольская - 18 Волынская - 12, Киевская - 9 и Житомирская – 8", – говорится в сообщении на сайте ГСЧС во вторник утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.