 

В Украине из-за непогоды обесточены 200 населенных пунктов

09 августа 2019 г. 10:00
Источник: Корреспондент.net
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По состоянию на утро пятницы, 9 августа, из-за непогоды в Украине обесточены 205 населенных пунктов в шести областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 8 на 9 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 205 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Сумская - 95, Киевская - 38, Черкасская - 26, Черниговская - 22 Житомирская - 21 и Кировоградская - 3", - говорится в официальной сводке ГСЧС, опубликованной в пятницу утром.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, по состоянию на вчерашнее утро из-за непогоды были обесточены 16 населенных пунктов.

А вчера днем из-за аварии был частично обесточен Луцк. Аварийная ситуация в областном центре вызвана обрывом провода на воздушной линии между двумя подстанциями.

 

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