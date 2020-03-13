В Украине - первая жертва коронавируса: умерла женщина из Житомирской области

В Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса.

71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Ранее у изолированной накануне пациентки была диагностирована пневмония, сегодня утром начал падать уровень кислорода в крови. Поэтому врачи приняли решение подключить ее к аппарату искусственного дыхания.

В Радомышль были направлены инфекционист, анестезиолог, пульмонолог. Кроме того, под наблюдением врачей — близкие родственники инфицированной женщины, с которыми она проживала, и люди, с которыми она контактировала.

Напомним, 12 марта в Минздраве заявили, что в Украине зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней. Первый в Украине случай коронавируса был подтвержден 3 марта у мужчины, вернувшегося из Италии.