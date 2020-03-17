В Украине подтверждены 14 случаев заболевания COVID-19

В Украине увеличилось количество заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальные.

Такие данные по состоянию на 20:00 17 марта опубликовал в Фейсбук Центр общественного здоровья Украины.

«По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и Киев (2)», - говорится в сообщении.

Как уточнили в ЦОЗ, из обнаруженных сегодня:

44-летний мужчина из Киевской области, он был заграницей;

В Черновицкой области – шесть выявленных случаев: это 33-летняя женщина, она скончалась накануне, а также люди в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей год и десять месяцев и ребенок в возрасте шесть месяцев.

Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

Всего вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 640 образцов.

«Большинство людей, страдающих новым коронавирусом, переносят его, как обычный ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана она неизвестным ранее возбудителем.

Так, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этим недугом не будет таких последствий», - добавили в ЦОЗ.