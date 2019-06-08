В Украине произошло первое смертельное ДТП с участием Tesla

08 июня 2019 г. 13:15
Источник: Интерфакс-Украина
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В пятницу, 7 июня, под Киевом в результате столкновения электрокара Tesla и автомобиля дорожной службы погиб человек.

По данным издания "Информатор", компания из трех человек ехала на мероприятие в Житомир, которое посвящено электрокарам. По дороге кроссовер врезался в ГАЗ дорожной службы. В результате удара погибла женщина, которая сидела на переднем сидении Tesla. Водитель и второй пассажир электрокара не пострадали.

По словам водителя Tesla, коммунальщики сдавали назад по правой полосе, и это стало предпосылкой аварии.

Пассажир, которая сидела на переднем сидении Tesla, от полученных травм скончалась еще до приезда медиков. Удар пришелся на ее сторону. Девушке было около 30 лет.

"Это первый случай в Украине, когда в аварии погиб кто-либо, находящийся в салоне Tesla. По словам водителя, распиаренный автопилот в этом кроссовере в момент столкновения был отключен", - отмечает издание.

Из-за ДТП на трассе из Киева в Житомир образовалась огромная пробка.

На месте работала дорожная полиция и следственно-оперативная группа.

Обстоятельства ДТП выясняются.

 

Видео: 

Под Киевом случилось первое ДТП с погибшим в Tesla в Украине: подробности с места аварии

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