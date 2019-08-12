В Украине разоблачили крупную преступную группировку

В Украине полиция пресекла деятельность крупной преступной организации, которая контролировалась "ворами в законе" и действовала на территории Крыма, Херсонской, Николаевской, Одесской и Запорожской областей. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины.

Процесс документирования деятельности преступной группы длился почти год. Злоумышленники контролировали преступные группы, а также преступников, которые находятся в местах лишения свободы.

Задержанные в течение двух лет собрали несколько десятков миллионов гривен для воровского «общака». Действия членов преступной организации следователи квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст. 255 (создание преступной организации), ст.189 (вымогательство) и ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение или сбыт наркотических средств).

Кроме того, средства шли для обеспечения криминальных «авторитетов» сигаретами и алкоголем в местах лишения свободы, а также приобретение мобильных телефонов. На эти же средства организовывались преступные «сходки», осуществлялся подкуп служебных и должностных лиц, нанимались адвокаты для других членов преступной организации, а также проводились акции по дискредитации правоохранительных органов Украины.

«Следователи уже установили, что так называемым« куратором »юга Украины был житель Одессы, «вор в законе» по кличке «Шарик».

Херсонское «звено» преступной организации возглавлял лидер регионального преступной среды. В его обязанности входил контроль за наполнением «общака».

Средства поступали как от отдельных преступников, так и от организованных преступных групп. Эти деньги - это добыча от мошеннических действий, краж, угонов, нелегальных перевозок в Крым. Так, в течение двух лет сумма «взносов» составила 23 миллиона гривен», - отметил руководитель крымской полиции Виталий Стрижак.

Во время проведения следственных действий правоохранители провели около 30 санкционированных обысков.

Сейчас следователи в рамках уголовного производства объявили подозрение четырем фигурантам. Досудебное расследование продолжается.