В Украине с начала лета утонули более 300 человек, среди них - 42 ребенка - ГСЧС

С начала 2019 года в водоемах Украины утонули более 600 человек.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, с начала июня на воде погибли более 300 человек, среди них - 42 ребенка.

Как отмечают спасатели, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.

"Люди также не читают штормовые предупреждения и пользуются плавсредствами при сильных порывах ветра. Как следствие – потеря управления и звонок на "101"", - говорят в ГСЧС.

Также спасатели отмечают. что во время летних каникул увеличивается и количество погибших среди детей.

"Маленькие украинцы отправляются на местные пруды и копанки без сопровождения взрослых, часто даже не умея плавать. Так, в июне вода уже унесла более 42 маленьких жизней. Еще 10 детей удалось спасти", - констатируют спасатели.

Также спасатели предупреждают отдыхающих у водоемов об опасности употребления алкогольных напитков во время отдыха.