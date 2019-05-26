В Украине с начала мая на водоемах погибли 65 человек - ГСЧС

С начала мая в Украине на водоемах погибли 65 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, отметив, что количество несчастных случаев на воде продолжает расти.

Всего с начала года на водоемах страны утонули 248 человек, среди них - 21 ребенок.

При этом 127 человек, в том числе 20 детей, были спасены.

Самой распространенной причиной гибели на воде, по данным спасателей, являются купание в необорудованных для этого местах и ​​переоценка собственных возможностей.

Для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности, в частности:

- отдыхать и купаться только на специально оборудованных пляжах;

- никогда не нырять в незнакомых местах;

- не оставлять детей без присмотра у воды и не позволять им самостоятельно посещать местные водоемы;

- не заплывать далеко;

- никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;

- нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- нужно следить за штормовыми предупреждениями и не выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра;

В случае возникновения опасности чрезвычайного происшествия необходимо немедленно позвонить в ГСЧС по номеру «101».