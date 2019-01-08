В Украине за рождественские сутки в огне погибло рекордное количество человек - ГСЧС

08 января 2019 г. 12:54
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За прошедшие сутки, 7 января, в Украине на пожарах в быту  погибли сразу 17 человек, шестеро украинцев при пожарах получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, данная печальная статистика указывает на новый антирекорд.

Зимой показатель трагических случаев в жилом секторе пугает стабильно высокими цифрами, как только температура воздуха за окном существенно снижается, ведь граждане продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, отметили в пресс-службе чрезвычайников.

Именно собственная небрежность украинцев является основной причиной возникновения возгораний и, как следствие, гибели людей.

Статистика пожаров свидетельствует о том, что чаще всего жертвами огненной стихии становятся пожилые люди, а также многодетные семьи, и граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях.

Как сообщалось ранее, в Купянске огонь унес жизни сразу двух человек – 17-летней матери и ее 4-месячного ребенка.

Как сообщили в ГСЧС, за первые восемь дней нового года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 72 и 27 человек соответственно.

Поэтому, учитывая крайне неутешительную и трагическую статистику, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращается к гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

 

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