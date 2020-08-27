В Украине - антирекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки

В Украине за сутки зафиксировано 1974 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
«27 августа (по состоянию на 9:00) в Украине зафиксировано 112 059 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2403 летальные, 54217 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1974 новых случая. Всего проведено 1472736 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 763 пациента», - говорится в сообщении.
Как свидетельствуют данные СНБО, в среду, 26 августа, от коронавируса умерли 49 заболевших. Сутками ранее, 25 августа было зафиксировано 36 смертей от заболевания, а еще днем ранее - 25.
Статистика коронавирусной болезни по регионам:
Винницкая область - 3736 случаев;
Волынская область - 5268 случаев;
Днепропетровская область - 2095 случаев;
Донецкая область - 1278 случаев;
Житомирская область - 2998 случаев;
Закарпатская область - 7225 случаев;
Запорожская область - 1454 случая;
Ивано-Франковская область - 8485 случаев;
Кировоградская область - 780 случаев;
г. Киев - 12468 случаев;
Киевская область - 5305 случаев;
Львовская область - 13 763 случая;
Луганская область - 264 случая;
Николаевская область - 1040 случаев;
Одесская область - 6537 случаев;
Полтавская область - 695 случаев;
Ровенская область - 8818 случаев;
Сумская область - 1302 случая;
Тернопольская область - 5245 случаев;
Харьковская область - 8202 случая;
Херсонская область - 363 случая;
Хмельницкая область - 2102 случая;
Черновицкая область - 9700 случаев;
Черкасская область - 1318 случаев;
Черниговская область - 1618 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 августа 2020 в Центр поступило 2521 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 171 811 сообщений о подозрении на COVID-19.