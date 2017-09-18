В Украину движется сильный ураган

18 сентября 2017 г. 10:01
Источник: Корреспондент
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В Румынии в результате этого урагана погибли 8 человек.

Ураган, который обрушился на Румынию в воскресенье, 17 сентября, и в результате которого погибли восемь человек, надвигается на Украину.  Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщают Факты.

Отмечается, что в результате урагана в Румынии восемь человек погибли и около 70 доставлены в больницы. 

Скорость ветра местами достигала 100 километров в час. Он валил деревья и срывал крыши домов. Повреждены многие линии электропередач и каналы водоснабжения.

Экстренные службы страны просят жителей не выходить на улицу. В данный момент ураган движется в сторону Украины.

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