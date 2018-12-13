В Украину контрабандой пытались ввезти партию очков

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области, инцидент произошел сегодня утром, 13 декабря. На посту "Харьков-железнодорожный" таможенники обнаружили 500 единиц очков, которые планировалось контрабандой ввезти на территорию Украины.

Во время осмотра поезда "Москва-Кривой Рог-Днепр" один из пассажиров - гражданин Украины, заявил, что не перемещает ничего, кроме личных вещей. Но во время детального осмотра купе таможенники заметили, что люк на потолке был демонтирован. При этом молодой человек начал нервничать и признался, что спрятал под потолком партию очков.