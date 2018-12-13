В Украину запретили ввоз 26 пророссийских книг

Харьковскому предпринимателю и еще четырем организациям запретили ввоз на территорию Украины российских книг.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной компании телерадиовещания.

По информации Госкомтелерадио, .в ходе проверки оказалось, что книги, которые пытались ввезти в Украину имеют пророссийское содержание. Всего в страну не пропустили 26 книг.

В частности это книга Л. Стрельниковой и Л. Секлитовой "Огонь Прометея", где утверждается мысль о том, что главная роль России - помочь возрождению духовности в других странах, а Ленин - "спаситель вселенной". Также об избранности России и их праве вмешиваться в жизнь других народов говорится в ряде других запрещенных изданий - даже в предисловии к книге "Правильное питание здоровых людей".

В список еще попали антология серебряного века и ряд детективов, в том числе, и романы Дарьи Донцовой.