В Украину запретили ввоз 26 пророссийских книг

13 декабря 2018 г. 15:49

Харьковскому предпринимателю и еще четырем организациям запретили ввоз на территорию Украины российских книг.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной компании телерадиовещания. 

По информации Госкомтелерадио, .в ходе проверки оказалось, что книги, которые пытались ввезти в Украину имеют пророссийское содержание. Всего в страну не пропустили 26 книг.

В частности это книга Л. Стрельниковой и  Л. Секлитовой "Огонь Прометея", где утверждается мысль о том, что главная роль России - помочь возрождению духовности в других странах, а Ленин - "спаситель вселенной".  Также об избранности России и их праве вмешиваться в жизнь других народов говорится в ряде других запрещенных изданий - даже в предисловии к книге "Правильное питание здоровых людей".

В список еще попали антология серебряного века и ряд детективов, в том числе, и романы Дарьи Донцовой. 

 

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