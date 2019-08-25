В «Укравтодоре» назвали причину обрушения моста в Харькове

Аварийное разрушение части путепровода через железную дорогу на дороге М-18 в районе поселка Песочин на окружной Харькова произошло из-за динамического удара перегруженной фуры.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»).

Сейчас транспортные потоки направлены по другой части окружной дороги - по трассе Киев-Харьков - Довжанский.

Напомним, сегодня утром произошло аварийное разрушение части проездного моста в районе поселка Песочин, которое возникло в результате смещения пролетной конструкции.

По данным пресс-службы «Укравтодора», согласно экспертизе ХАДИ, проведенной в мае 2018 г., мост, построенный в 1977 году, квалифицировался как работоспособный и к категории аварийных не относился.

По предварительной информации, разрушение произошло из-за существенного перегрузки одной из фур, которая ехала по мосту, в результате чего произошло смещение плиты и разрушение конструкции.

Смещение конструкции, по предварительной информации, смог вызвать динамический удар перегруженной фуры, о чем свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения, отметили в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал.

Движение по этому участку сейчас закрыто.

Сейчас специалисты анализируют камеры видеонаблюдения, изучают тормозной путь и другие факторы для установления причины разрушения участка моста.

Движение железнодорожного транспорта на подъездах к путепроводу затруднено.

На месте происшествия работают дорожники, мостовики, представители полиции.

По результатам обследования будет принято решение о возобновлении или участка моста или необходимости полной реконструкции мостового сооружения, подытожили в службе.