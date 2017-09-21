В Умани в результате взрыва ранен 13-летний паломник-хасид

В результате взрыва неустановленного предмета в Умани Черкасской области получил ранение 13-летний гражданин Израиля, паломник-хасид, прибывший на празднование Рош Ха-Шана.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции

"Сегодня, 21 сентября, около 6:00 в Уманский отдел полиции поступило сообщение о том, что в гаражах неподалеку от места массового пребывания паломников-хасидов произошел взрыв неизвестного предмета. Личный состав полиции был немедленно поднят по тревоге", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что от взрыва неизвестного предмета повреждена крыша одного из гаражей.

Подросток получил телесные повреждения в виде пореза левой руки на кисти. Ему оказали медицинскую помощь на месте.

В Умань по приказу главы Нацполиции Сергея Князева выехали первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин и заместитель главы НПУ Александр Фацевич. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Правоохранители выясняют обстоятельства взрыва и причастных к нему личностей. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Украину приехали более 30 тыс. паломников-хасидов, которые ежегодно празднуют иудейский Новый год Рош Ха-Шана в Умани. В связи с этим Израиль направил в Умань отряд полиции.